Бетина Попова заявила, что не стоит относиться серьезно к премии ISU

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала итоги премии Международного союза конькобежцев (ISU).

«Фигурное катание само по себе субъективный вид спорта, а сравнивать и оценивать между собой разные виды фигурного катания — это и вовсе бесполезное занятие. Все номинанты были достойны, каждый по-своему — как можно сравнить танцы на льду и одиночное катание? Каждый номинант в своем виде привнес максимум того, что мог, продвинул свой вид вперед. По моему мнению, Чок и Бэйтс — безоговорочные победители в номинации «Лучший костюм», но многие не согласны. Это вопрос вкуса, так что не стоит относиться к этой премии так уж серьезно», — приводит ТАСС слова Поповой.

Россиянка Анна Щербакова не смогла победить в номинации «Самый ценный фигурист года». Награда досталась олимпийскому чемпиону американцу Нэтану Чену.

Церемония вручения премий ISU состоялась 5 февраля в Цюрихе.