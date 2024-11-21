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Сегодня, 14:52

Валиева станет ведущей музыкального фестиваля

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что станет ведущей фестиваля современной музыки «Новая песня года», который пройдет в Москве 8 декабря.

Спортсменка опубликовала афишу мероприятия с подписью «До встречи».

В октябре стало известно, что Валиева не примет участия в шоу «Ледниковый период».

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Фигурное катание
Камила Валиева
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