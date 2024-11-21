16-летняя фигуристка Палагина — об уходе из спорта: «У меня все болит, устала от хождения по врачам»

Участница серии «Гран-при России» 16-летняя Ангелина Палагина в интервью «СЭ» рассказала, почему присоединилась к большой группе российских фигуристок, завершивших карьеру в раннем возрасте.

— Было очень много травм. Почти каждый месяц, все разное, постоянное хождение по врачам. Просто уже устала. Даже сейчас все болит. (Улыбается.) До сих пор лечу. На соревнования выходила на обезболах, такое бывало, конечно.

Причем я уже давно не тренируюсь. Два года назад ломала стопу, она до сих пор напоминает о себе. Тогда я смотрела на Алену Косторную и думала: «Сто процентов еще что-то ждет, я же восстановлюсь, все будет хорошо, я что-то смогу!» Но с каждым месяцем становилось все больнее, тяжелее — плюс рост. Меня перегрузили? Я больше отношу это к невезению. Я всегда делала все по советам врачей, по правилам, меня не перенапрягали. Есть девочки, которые с «дупля» (двойного акселя. — Прим. «СЭ») убиваются так, что глаза зажмуриваешь

У меня травмы были необязательно из-за прыжков. Я как-то раз сломала два пальца на ноге со смещением — спасибо, что на левой, с правой прыгала — потому что ударилась об угол в квартире. Две недели ничего не прыгала с левой ноги. Внутренняя борьба во мне, заканчивать или нет, кажется, идет до сих пор. Смотрю этапы «Гран-при» — друзья там соревнуются, и мысли: «Могла же там выступать!» Вроде и тяжело, и вроде хочется. Но я навсегда запомнила фразу Евгении Медведевой: «Если что-то случилось, значит, так должно быть», — рассказала Палагина.