Фанаты Загитовой подготовили для фигуристки яркую поддержку в финале «Гран-при»
7 декабря 2019, 23:15
Перед произвольной программой женского турнира в финале «Гран-при» в поддержку Алины Загитовой на туринской арене «Палавела» размещено сразу несколько баннеров. Плакаты Александры Трусовой и Алены Косторной были представлены в другие дни соревнований.
Выход на лед россиянок — начиная с 23.18 по московскому времени. Российские фигуристки выступят в следующем порядке: Александра Трусова — Анна Щербакова — Алена Косторная — Алина Загитова. (Екатерина Беспалова)
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