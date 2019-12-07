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Фанаты Загитовой подготовили для фигуристки яркую поддержку в финале «Гран-при»

7 декабря 2019, 23:15
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Перед произвольной программой женского турнира в финале «Гран-при» в поддержку Алины Загитовой на туринской арене «Палавела» размещено сразу несколько баннеров. Плакаты Александры Трусовой и Алены Косторной были представлены в другие дни соревнований.

Выход на лед россиянок — начиная с 23.18 по московскому времени. Российские фигуристки выступят в следующем порядке: Александра Трусова — Анна Щербакова — Алена Косторная — Алина Загитова. (Екатерина Беспалова)

Ждем российский подиум в финале «Гран-при». Live!

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