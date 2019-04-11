"Ее аксель - изумительный. Она утверждает себя" Тарасова - о Туктамышевой

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короктой программы чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

– Спасибо ее тренеру за то, что она додержала форму, за ее умение собраться и вот так кататься, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Она каталась здорово. Ее аксель - изумительный. Очень хорошее приземление. Поздравляем ее и ее тренера. Просто замечательно, так по-взрослому. У нее был и другой контент, другой каскад, она прыгала лутц+риттбергер вместо тулуп+тулуп, то есть, есть вариативность, которой нет не у кого. Ее лутц - лучший в мире. Она его выучила. Как здорово, молодец. Утверждает себя.

Фигуристка набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и занимает промежуточное первое место.

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