Чемпионка Японии считает Медведеву своим идеалом

Чемпионка Японии Каори Сакамото призналась, что россиянка Евгения Медведева является ее идеалом. Японка восхищается программами россиянки.

— У Медведевой невероятная музыка, выражения лица и движения, — цитирует TV Asahi Сакамото. — Ей удается все сочетать в своих программах. Это просто великолепно. Увидев ее выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане, поняла, чего не хватает мне. Медведева — мой идеал в фигурном катании.