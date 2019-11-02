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Чемпионка Японии считает Медведеву своим идеалом

03:51
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Чемпионка Японии Каори Сакамото призналась, что россиянка Евгения Медведева является ее идеалом. Японка восхищается программами россиянки.

— У Медведевой невероятная музыка, выражения лица и движения, — цитирует TV Asahi Сакамото. — Ей удается все сочетать в своих программах. Это просто великолепно. Увидев ее выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане, поняла, чего не хватает мне. Медведева — мой идеал в фигурном катании.

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