Первый канал покажет чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию
Первый канал покажет чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Австрии на следующей неделе (20-26 января).
По телевидению будут показаны короткие программы у женщин и пар, произвольные программы у женщин и мужчин, у пар и танцевальных пар.
На сайте Первого чемпионат будет транслироваться онлайн в полном объеме.
Эфирные трансляции (по ТВ):
22 января в 23:30 — пары, короткая программа (прямой эфир).
23 января в 23:30 — мужчины, произвольная программа (прямой эфир).
24 января в 18:25 — женщины, короткая программа (прямой эфир).
24 января в 23:00 — пары, произвольная программа (прямой эфир).
25 января в 17:50 — танцы, произвольная программа (прямой эфир).
25 января в 23:00 — женщины, произвольная программа (прямой эфир).
Напомним, что по итогам прошедшего в декабре чемпионата России был утвержден следующий состав сборной:
женщины Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова; запасные Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова;
мужчины Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин; запасные Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник;
спортивные пары Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин;
запасные Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов;
танцы на льду Виктория Синицина -- Никита Кацалапов, Александра Степанова -- Иван Букин, Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро;
запасные Анабель Морозов -- Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Софья Шевченко -- Игорь Еременко.