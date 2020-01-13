Первый канал покажет чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию

Первый канал покажет чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Австрии на следующей неделе (20-26 января).

По телевидению будут показаны короткие программы у женщин и пар, произвольные программы у женщин и мужчин, у пар и танцевальных пар.

На сайте Первого чемпионат будет транслироваться онлайн в полном объеме.

Эфирные трансляции (по ТВ):

22 января в 23:30 — пары, короткая программа (прямой эфир).

23 января в 23:30 — мужчины, произвольная программа (прямой эфир).

24 января в 18:25 — женщины, короткая программа (прямой эфир).

24 января в 23:00 — пары, произвольная программа (прямой эфир).

25 января в 17:50 — танцы, произвольная программа (прямой эфир).

25 января в 23:00 — женщины, произвольная программа (прямой эфир).

Напомним, что по итогам прошедшего в декабре чемпионата России был утвержден следующий состав сборной:

женщины Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова; запасные Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова;

мужчины Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин; запасные Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник;

спортивные пары Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин;

запасные Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов;

танцы на льду Виктория Синицина -- Никита Кацалапов, Александра Степанова -- Иван Букин, Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро;

запасные Анабель Морозов -- Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Софья Шевченко -- Игорь Еременко.