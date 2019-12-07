Андрей Букин: «Загитова показала свой максимум на данный момент»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин оценил выступление российских фигуристок в женском одиночном катании в короткой программе финала серии «Гран-при».

- У наших девушек все хорошо! Блестяще выступила Косторная, — цитирует RT Букина. — Что касается Трусовой, то она, конечно, рисковала, когда шла на аксель в три с половиной оборота. Она его еще на разминке прыгнуть не могла. Но она умница, у нее есть характер. Фигуристки не могут исполнять прыжки в четыре оборота в короткой программе, поэтому приходится прыгать три с половиной — надо же чем-то брать. Рад и за Загитову, которая показала свой максимум на данный момент.

По итогам короткой программы лидирует установившая мировой рекорд Косторная (85,45), второе место занимает Загитова (79,60). Анна Щербакова — третья (78,27). Трусова, несмотря на падение, стала пятой (71,45).