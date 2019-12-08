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Алена Косторная: видео проката произвольной программы

00:21
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале «Гран-при». Она установила мировой рекорд по сумме двух программ, набрав 247,59. Также Алена чисто исполнила произвольную программу.

Спортсменка исполнила каскад тройной аксель+двойной тулуп, затем одиночный тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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