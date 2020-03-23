73-летняя Тарасова показала, как тренируется во время карантина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram новую фотографию. 73-летняя специалистка показала подписчикам, как проводит время во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил людям старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 26 марта по 14 апреля выходить из дома. Посещать магазин и аптеку можно только в крайних случаях.

«Многие сейчас переживают, спрашивают, как пережить непростую ситуацию, которая касается всех нас. Многие пугаются домашнего карантина. Но ведь за эти недели можно улучшать свой дом, читать, развиваться. Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живет, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие. Что касается спорта, физических упражнений — если у вас в доме есть три ступеньки, уже можно придумать массу упражнений. Если есть коврик для занятий — можно растягиваться. Мы впервые столкнулись с такой проблемой. Надеемся, что это пройдет, мы сможем работать, гулять, ходить в театры. Берегите себя, своих старших родных. Не унывайте!» — подписала фото Тарасова.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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