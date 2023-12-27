Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 18:47

Медведева назвала открытие года в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос «СЭ» о спортсмене 2023 года в фигурном катании.

«Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Многие ребята из Питера считают его много лет хорошим фигуристом, я с ними разговаривала. Но именно так ярко он заявил о себе в этом сезоне. Наверное, это самое яркое открытие года в российском фигурном катании», — сказала Медведева.

19-летний фигурист занял второе место на чемпионате России-2023, который проходил в Челябинске. Дикиджи, набрал 293,74 балла по сумме программ. Первым стал Евгений Семененко.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Евгения Медведева
1
0
Читайте также
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская: «Так сложились обстоятельства, что Кондратюка с нами в шоу нет»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости