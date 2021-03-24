Жулин считает, что Трусову не стоит сбрасывать со счетов

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал «СЭ» результаты женской короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Анна Щербакова лидирует после короткой программы, Туктамышева — 3-я, Трусова -12-я.

«Очень хорошо прокатались девочки: и Аня, и Лиза — все качественно по элементам, и Трусова в принципе хорошо ехала, но эта дурацкая ошибка стоила ей каскада. Если завтра нормально сделает свой набор, то, думаю, может очень сильно подняться. Что касается Кихиры, сейчас посмотрел в замедленной съемке: у нее полоборота недокрученные в тройном акселе и в тулупе в каскаде. Видимо, за это ей и снизили: сначала было 47, потом 43 за технику», — сказал Жулин «СЭ».

Александр Жулин считает, что из-за недокрученных прыжков, у нее небольшие шансы обойти Щербакову.

«Опять же — лед скользкий, надо смотреть, как наши девчонки послезавтра прокатаются. Наши все равно одни из фавориток. Трусову тоже со счетов сбрасывать не надо. Можно ли делать выводы касаемо проката Трусовой? Я вас умоляю, надо делать выводы, когда соревнования заканчиваются. Тут надо собраться и сделать свою работу. Думаю, сейчас ума у всех хватит закрыть рот и просто готовиться. Если говорить о Туктамышевой, то ей нужно чисто кататься и вставлять два акселя, видимо. У нее очень хорошая сейчас подготовка, но единственно, видимо, давно не выступала на соревнованиях такого уровня, компоненты у нее сильно конечно, сейчас поджимают», — добавил Жулин.

Победительница чемпионата мира-2021 определится 26 марта после произвольной программы.

(Екатерина Звенигородская)