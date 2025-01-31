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31 января, 23:50

Домашняя победа эстонки, серебро экс-россиянки и танцоры в полутьме: итог дня на фигурном Евро

Эстонка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Нина Петрыкина на чемпионате Европы-2025.
Фото Global Look Press
Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы дома.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин
Танцы на льду, ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,23.
2. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 82,75.
3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 81,57.

Женское одиночное катание
1. Нина Петрыкина (Эстония) — 208,18.
2. Анастасия Губанова (Грузия) — 198,61.
3. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 191,44.

Пятница на чемпионате Европы вновь не была спокойной и подарила зрителям захватывающую борьбу в танцах на льду и интригующую развязку соревнований у женщин.

В первом виде после короткой программы лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, им чуть больше двух баллов уступает экс-россиянка Евгения Лопарева в дуэте Жоффре Бриссо.

Девушки завершили состязания на континентальном первенстве. Золото на домашнем чемпионате завоевала Нина Петрыкина, серебро — у уроженки Тольятти Анастасии Губановой, вторая бронза чемпионата Европы в карьере досталась бельгийке Нине Пинзарроне.

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ISU пора пересматривать правила

В среду на тренировке перед ритм-танцем столкнулись пары Оливия Смарт — Тим Дик из Испании и Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков из Израиля. Если первый дуэт отделался лишь незначительными ушибами, то второй серьезно травмировался. Алексея увезли на носилках, и паре пришлось сняться с соревнований. Виноватых здесь нет, в момент столкновения свою программу катали чехи, брат и сестра Ташлеровы, а дуэты ехали друг к другу спиной. Такие инциденты все чаще случаются на разминках в танцах на льду, где нет сложных выбросов и высоких поддержек. Опасность представляют огромные скорости, на которых двигаются спортсмены, и предельное количество человек на льду — 12 фигуристов, что в два раза больше, чем у одиночников, и в три раза больше, чем у пар. Видимо, ISU (Международному союзу конькобежцев) уже пора пересмотреть правила и сократить количество танцевальных дуэтов на разминке хотя бы до пяти.

Тем более что во время самих соревнований на второй разминке сломалось освещение, и спортсменам пришлось кататься в полутьме. В таких условиях тяжело обойтись без столкновений и травм. Это подтвердила олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, комментируя соревнования: «Что-то со светом у нас случилось. Это ведь очень опасно, потому что пары могут столкнуться, не увидеть друг друга. Многие пары растерялись и вообще остались у бортика, потому что страшно. Это, конечно, не уровень чемпионата Европы по организации».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press

Дуэт дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающий под грузинским флагом, после ритм-танца остался лишь на 10-м месте. На прошлом чемпионате Европы пара была восьмой. Этот сезон первый для дуэта после перехода в монреальскую академию. Судить об их прогрессе будем завтра, после произвольного танца.

Малое серебро получила экс-россиянка Евгения Лопарева в дуэте с Жоффре Бриссо. Они представляют Францию, но ритм-танец катают под композицию Boney M — «Rasputin». Спортсмены оставили оригинальную концовку с фразой «Oh, those Russians».

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Праздник женского зрелого катания

На чемпионате Европы девушки не заходят на элементы ультра-си, но показывают действительно настоящее взрослое катание. Бельгийка Нина Пинзарроне в отсутствие коллеги по сборной Луны Хендрикс демонстрирует не такие экстравагантные, но не менее яркие программы. Правда, с прыжками у Пинзарроне характерные для бельгийской сборной проблемы. После проката судейская бригада нашла очень много недокрутов и срезала оценку за технику на 11 баллов.

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Эстонка Нина Петрыкина сотворила историю для своей страны. Она стала новой чемпионкой Европы на домашнем льду, и можно было бы назвать ее прокат прокатом жизни, если бы не падение. Оно не повлекло за собой сильных снижений баллов, так как произошло не в определенном элементе, а лишь в переходе. Экс-россиянка Анастасия Губанова закрывала сильнейшую разминку и получила лишь серебро. Грубых ошибок спортсменка не совершила, но не смогла догнать хозяйку турнира.

Остается финальный соревновательный день чемпионата Европы. В субботу мы узнаем имена лучших одиночников и танцевальных дуэтов континента.

Анастасия Губанова
Нина Петрокина
Фигурное катание
Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо
Лила Фир/Льюис Гибсон
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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