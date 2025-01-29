Чемпионат Европы хорош и без секса. Россия уже не доминирует у женщин и пар в фигурном катании

Русские лидируют в двух видах программы на Евро — и в обоих видах интриги больше, чем в Омске.

Фигурное катание. Чемпионат Европы (Таллин)

Женщины

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,99

2. Нина Петрыкина (Эстония) — 68,94

3. Кимми Репон (Швейцария) — 68,68

Пары

1. Минерва Хазе/Никита Володин (Германия) — 71,59

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 68,52

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 65,88

Тем, что в топ-10 чемпионата Европы половина фамилий — русские, никого уже не удивишь. Хотя лидерство «наших» в двух видах из двух все равно приятно. Особенно напряженная ситуация у женщин, где в отсутствие травмировавшейся Луны Хендрикс в 0,3 балла разделили трех лидеров, и Настю Губанову, которую некоторые списали со счетов, на первом увидеть вряд ли ожидали. Нина Петрыкина, этническая русская из Эстонии по хозяйской квоте вторая всего в 0,05 балла от золота.

Есть ощущение, что на чемпионате Европы даже без Хендрикс и ее форм интриги больше, чем на чемпионате России, кроме того, в двух наших видах к нам приближаются — и вот это уже неприятно.

Славянская последняя разминка

Шел энный год российской экспансии в зарубежное фигурное катание, но у англоязычных комментаторов наши фамилии все равно вызывают сложности. Не удалось в официальной трансляции правильно назвать ни одной.

В этом смысле стоит похвалить профессионалов с американского канала NBC — Джонни Вир исправно переводил все подсказки Романа Скорнякова Илье Малинину на русском и называл все фамилии славянского происхождения на чистом русском.

Женское одиночное в Европе в отличие от американского не радует ультра-си, но не сказать, что эти девушки затерялись бы на чемпионате России. Почему Губанова не могла быть в тройке? Она, как и Фролова, не делает каскад последним и не получает бонусные баллы — но никак не уступает в компонентах (и тренируется, кстати, в той же группе Евгения Рукавицына — которая пострадала от изменения регламента «Гран-при России»).

По контенту Губанова, Петрыкина и Репон были практически идентичны, и, пожалуй, победа Губановой может даже выйти боком — теперь ей выступать последней после эстонки, которая катается дома. В среду полной арены в Таллине не наблюдалось, но в пятницу поддержка будет сильнее. Немного отступила сменщина Хендрикс бельгийка Пинзарроне — из-за ошибки на первом каскаде.

Хотя встречалось в короткой программе у женщин и такое.

Провал грузин в парах

Ощущение от выступлений пар в Северной Америке и Европе — наше парное катание уже не в таком отрыве от мира, как это еще недавно было принято говорить. Даже тупо сравнивая баллы чемпионата России и Европы, былой уверенности а-ля Дмитрий Козловский в нашем превосходстве нет.

Если убрать Мишину/Галлямова, получается, что на стыке 68-72 баллов (не забываем про национальную наценку) балансирует примерно три-четыре наши пары и три-четыре зарубежные. Немцы (немцы, ха) Хазе/Володин набрали в Таллине 71,59, а Хабибуллина/Княжук — 74,17. Абсолютно сравнимо.

Да, вы можете возразить: а с чего ты оставляешь за скобками Мишину/Галлямова и Петросян? Я не оставляю — оставить может ISU, который будет фактически отбирать участников для Олимпиады. Нам очень нужна скамейка запасных, которая была еще цикл назад перед Пекином. Три топовые пары и мощные Павлюченко/Ходыкин, одиночниц тоже три плюс Туктамышева. МОК бы устал списки чистить. Сейчас, к сожалению, ко всем лидерам могут найтись вопросы — и вроде есть кем подстраховать, но без своего судьи вытащить будет сложно. Вот немец сегодня честно поставил своим 74,27 — почти на три балла больше общего балла.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фото Reuters

Главная сенсация дня в парах — провал подопечных Евгения Слюсаренко Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы. Еще недавно они были одними из потенциальных олимпийских чемпионов в отсутствие русских. Но есть ощущение, что в их работе в большой команде штаба Тутберидзе тоже не удается найти нужный вектор развития — как и у Бойковой/Козловского, чего греха таить. Теперь они девятые в Европе.

Отыгрывать 12 баллов у лидеров нужно будет уже в четверг вечером.