В ФФККР назвали блестящими прокаты российских фигуристов в танце на чемпионате Европы

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в Таллине.

«Конечно, я полностью доволен этим результатом. Перед российскими фигуристами стояла задача — выиграть золотую медаль, они ее выполнили, они большие молодцы. Все наши ребята катались сегодня просто блестяще! Никаких претензий у меня нет. Сможем ли повторить результат на предстоящей Олимпиаде? Я никогда не делаю прогнозы. Каждое соревнование — новая страница, на которой может быть все иначе. Всегда присутствует человеческий фактор. Конечно, каждый из наших спортсменов сделает максимум, чтобы достигнуть медалей в Пекине, но никаких гарантий быть не может», — сказал Горшков «СЭ».

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

Второе место заняла еще одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин. Замкнули тройку Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии.