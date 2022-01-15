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Сегодня, 18:55

В ФФККР назвали блестящими прокаты российских фигуристов в танце на чемпионате Европы

Антон Иванов
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото AFP

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в Таллине.

«Конечно, я полностью доволен этим результатом. Перед российскими фигуристами стояла задача — выиграть золотую медаль, они ее выполнили, они большие молодцы. Все наши ребята катались сегодня просто блестяще! Никаких претензий у меня нет. Сможем ли повторить результат на предстоящей Олимпиаде? Я никогда не делаю прогнозы. Каждое соревнование — новая страница, на которой может быть все иначе. Всегда присутствует человеческий фактор. Конечно, каждый из наших спортсменов сделает максимум, чтобы достигнуть медалей в Пекине, но никаких гарантий быть не может», — сказал Горшков «СЭ».

Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Синицина и Кацалапова победили назло травмам. Дэвис и Смолкин дебютировали лучше Пападакис и Сизерона

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

Второе место заняла еще одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин. Замкнули тройку Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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