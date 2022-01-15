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Сегодня, 18:54

Бестемьянова: «Нельзя быть уверенным в том, что у нас в танцах будет золотая медаль на Олимпиаде»

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийская чемпионка-1988 по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отреагировала на победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате Европы.

«Я поздравляю Викторию и Никиту с победой на чемпионате Европы. Они большие молодцы, учитывая, что вернулись после травмы. Степанова и Букин прекрасно откатали эти два дня, у них прекрасная, роскошная программа. Очень рада за всех наших ребят. К сожалению, пандемия накладывает свои условия на проведения соревнования по фигурному катанию, многие не смогли прилететь на чемпионат Европы из-за того, что после возвращения с соревнований им бы пришлось сидеть на карантине.

Нельзя быть уверенным в том, что у нас в танцах будет золотая медаль на Олимпиаде. Никто не может быть в этом уверен, пока спортсмены не откатали свои номера, поэтому давайте посмотрим на их выступления на Олимпиаде», — сказала Бестемьянова Metaratings.ru.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов второй раз подряд завоевали «золото» чемпионата Европы. По сумме двух прокатов пара получила от судей 217,96 балла.

Источник: https://metaratings.ru/
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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