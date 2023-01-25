Украинские фигуристы согласились поговорить на русском языке на чемпионате Европы
Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта были не против поговорить на русском языке в микст-зоне чемпионата Европы в финском Эспоо.
Журналистка предложила им поговорить на английском или украинском языках, на что Хобта ответил: «Можете говорить на английском, украинском, русском языке — как вам будет удобно».
Журналистка выбрала английский, чтобы «все понимали разговор».
Серова/Хобта родом из Киева, для них это первый чемпионат Европы. В короткой программе пара набрала 47,53 балла из-за несуразной ошибки партнера.
Новости
21 янв 2022 09:15
28
17 янв 2022 22:39
9
17 янв 2022 17:05
4