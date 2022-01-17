Кондратюк рассказал, о чем думал после произвольной программы на чемпионате Европы

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос, узнают ли его на улице.

«Пустота. То, что было перед прокатом, сам прокат я не помню в деталях. Бывает даже такое, что катаешь программу, начинаешь, щелчок — и ты уже на середине. То есть это все автоматически делаешь.

Как в тумане. И пока я сидел на диванчике, там реально была пустота. Хотя я и до выставления баллов понимал, что как минимум медаль у меня есть», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

На чемпионате Европы Кондратюк занял первое место, обновив личный рекорд в произвольной программе и по сумме баллов (187,50 и 286,56 балла).