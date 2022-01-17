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Сегодня, 17:14

Кондратюк рассказал, о чем думал после произвольной программы на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос, узнают ли его на улице.

«Пустота. То, что было перед прокатом, сам прокат я не помню в деталях. Бывает даже такое, что катаешь программу, начинаешь, щелчок — и ты уже на середине. То есть это все автоматически делаешь.

Как в тумане. И пока я сидел на диванчике, там реально была пустота. Хотя я и до выставления баллов понимал, что как минимум медаль у меня есть», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

На чемпионате Европы Кондратюк занял первое место, обновив личный рекорд в произвольной программе и по сумме баллов (187,50 и 286,56 балла).

Источник: https://tass.ru/interviews/13444177
Фигурное катание
Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Чемпион Европы Марк Кондратюк рассказал, узнают ли его на улице
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