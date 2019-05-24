Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян включены в состав сборной России на чемпионат Европы-2019. Турнир пройдет в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования России, тренерский совет ФФР принял решение единогласно.

У женщин в команду по рапире вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, запасной станет Светлана Трипапина. У мужчин в аналогичной дисциплине сборную России представят Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Кирилл Бородачев (запас).

В состав женской команды по сабле вошли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Егорян и Светлана Шевелева (запас), у мужчин – Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запас).

В состав сборной России по шпаге у женщин заявлены Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина и Дарья Мартынюк (запас), у мужчин – Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев и Павел Сухов (запас).

33-летняя Великая - олимпийская чемпионка в командном первенстве (2016), дважды выигрывала серебро Игр (2012, 2016) в личных соревнованиях, семь раз становилась чемпионкой мира. Егорян выиграла две золотые медали на Олимпиаде-2016 в личных и командных соревнованиях саблисток. 25-летняя спортсменка - чемпионка мира (2015) и пятикратная чемпионка Европы.