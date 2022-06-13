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Сегодня, 18:13

Ряд членов Европейской конфедерации фехтования внесли предложения по исключению российской

Иван Шитик
Корреспондент
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Несколько стран внесли предложение по исключению Федерации фехтования России (ФФР) из Европейской конфедерации фехтования (EFC). Об этом сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

«Ситуация с Международной федерацией фехтования остается прежней. Что касается европейской конфедерации, скоро будет конгресс в Анталье, куда я отправлюсь прямым рейсом со сборов в Сочи, 16 июня мне предстоит там выступить. Некоторые страны уже внесли предложение изменить устав EFC, с последующим исключением нашей федерации из состава организации. До этого доводить нельзя, я намерен пообщаться с коллегами из других стран. Предложение это несправедливо, мы и так уже не выступаем нигде, а нас еще и исключать хотят», — сказал Мамедов ТАСС.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации, Федерация фехтования России подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии.

31 мая президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова досрочно лишили полномочий главы EFC.

Источник: https://tass.ru/sport/14896369
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