Ряд членов Европейской конфедерации фехтования внесли предложения по исключению российской

Несколько стран внесли предложение по исключению Федерации фехтования России (ФФР) из Европейской конфедерации фехтования (EFC). Об этом сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

«Ситуация с Международной федерацией фехтования остается прежней. Что касается европейской конфедерации, скоро будет конгресс в Анталье, куда я отправлюсь прямым рейсом со сборов в Сочи, 16 июня мне предстоит там выступить. Некоторые страны уже внесли предложение изменить устав EFC, с последующим исключением нашей федерации из состава организации. До этого доводить нельзя, я намерен пообщаться с коллегами из других стран. Предложение это несправедливо, мы и так уже не выступаем нигде, а нас еще и исключать хотят», — сказал Мамедов ТАСС.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации, Федерация фехтования России подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии.

31 мая президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова досрочно лишили полномочий главы EFC.