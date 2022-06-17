Европейская конфедерация фехтования не стала приостанавливать членство России

Европейская конфедерация фехтования отвергла предложение о приостановке членства федераций фехтования России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Предложение внести изменения в устав ЕКФ выдвинули федерации Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они предложили значительно расширить статью 2.5 действующего устава, в которой говорится об исключении какой-либо национальной федерации из ЕКФ, а также добавить статью 2.6, в которой прописать процедуру приостановки членства в этой организации. В случае принятия изменений эти страны предлагали немедленно приостановить членство в Европейской конфедерации федераций фехтования России и Беларуси.

Однако большинством голосов конгресс ЕКФ не принял эти предложения. Федерации фехтования России и Беларуси продолжают оставаться членами Европейской конфедерации фехтования.