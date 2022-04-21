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Сегодня, 18:55

Команда Москвы стала чемпионом России в командных соревнованиях среди шпажисток

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая команда Москвы по фехтованию завоевала золотые медали чемпионата России в командных соревнованиях среди шпажисток.

В финале команда Москвы в составе Айзанат Муртазаевой, Анастасии Рустамовой и Виолетты Колобовой (запасной была Анна Гзюнова) победила вторую команду Московской области, за которую выступали Юлия Полозова, Анастасия Балягина и Анастасия Воробьева (запасная — Светлана Халитова). Финальная встреча завершилась со счетом 37:30.

Бронзовыми призерами чемпионата России стала первая команда Московской области. Кристина Ясинская, Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова и Марина Кесаева победили команду Санкт-Петербурга, за которую выступали Мария Образцова, Виктория Кузьменкова, Анастасия Антонова и Алиса Черепанова. Встреча завершилась со счетом 45:33.

Источник: https://tass.ru/sport/14441409
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Команда Москвы выиграла чемпионат России в командных соревнованиях среди шпажистов
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