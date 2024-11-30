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Егорян — об избрании Усманова президентом FIE: «Уверена, этот срок будет таким же успешным, как и первый»

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в комментарии «СЭ» отреагировала на избрание Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE).

На выборах 71-летний россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Мероприятие состоялось в субботу 30 ноября в Ташкенте.

«Я очень рада, что его вновь избрали президентом Международной федерации фехтования. Уверена, что этот срок будет таким же успешным, как и первый», — сказала Егорян «СЭ».

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние 2 года федерацию возглавлял грек Манолис Кациадакис.

Денис Сафронов

Фехтование
Алишер Усманов
Яна Егорян
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Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

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