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Сегодня, 13:20

Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Владислав Маслов
Корреспондент
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Алишер Усманов избран новым президентом Международной федерации фехтования (FIE), сообщает ТАСС.

На выборах 71-летний россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Меорприятие состоялось в субботу, 30 ноября, в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние 2 года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Источник: ТАСС
Фехтование
Алишер Усманов
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