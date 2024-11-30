Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Алишер Усманов избран новым президентом Международной федерации фехтования (FIE), сообщает ТАСС.

На выборах 71-летний россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Меорприятие состоялось в субботу, 30 ноября, в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние 2 года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.