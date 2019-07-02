Егорян рассказала, как найти свой вид спорта

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян как определить верный для себя вид спорта. По ее словам, есть несколько важных пунктов.

- Как найти свой вид спорта? Нередко у человека, желающего заняться спортом, возникает вопрос: а чем именно?, - написала Егорян в Instagram. - Вокруг такое количество видов спорта, и многие из них выглядят такими привлекательными!

1. Для начала обратите внимание, насколько вы активны, гибки, можете ли работать в команде или же индивидуально, насколько вы дисциплинированы и терпеливы. Если показатели довольно низкие - не стоит идти в большой спорт, ограничьтесь спортзалом или бегом по утрам.

2. Вспомните, при виде чего у вас екает сердце. Считаете фигурное катание самым красивым видом спорта - начните заниматься им. Затаив дыхание наблюдаете за биатлонистами - вперед в биатлон! От любимого вида спорта должны загораться глаза!

3. Сходите к врачу. Возможно, по медицинским показателям вам нельзя заниматься определенными видами спорта - круг выбора сузится. Важны показатели вашего роста, массы тела и другое. Например, высокий рост не даст возможности заниматься гимнастикой.

4. Пройдите генетическое тестирование на атлетические способности. Грамотно составленный тест выявит ваши предрасположенности к заболеваниям и физические способности - по этим результатам опытный тренер посоветует вам определённый вид спорта, который укрепит ваше здоровье и поможет развить задатки начинающего спортсмена.

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Интересна вам эта тема? Выбираете подходящий вид спорта для себя или своего ребенка? А может, для кого-то еще?