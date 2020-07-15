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Чемпионат мира по фехтованию-2021 отменен из-за коронавируса

11:41
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Исполнительный комитет Международной федерации фехтования принял решение отменить чемпионат мира-2021, который должен был состояться в Египте. Причина — перенос на этот год Олимпийских игр из-за коронавируса. Они пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа следующего года.

Федерация фехтования Египта готова принять чемпионат мира в 2022 году.

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