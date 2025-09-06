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6 сентября 2025, 16:20

В Федерации альпинизма России рассказали о состоянии Мельникова

Сергей Ярошенко

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал о состоянии альпиниста Сергея Мельникова.

«Мельников жив, здоров, в медицинской помощи не нуждается», — приводит РИА «Новости» слова Пятницина.

По его словам, Мельников ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня.

«А там пограничники его вывели. Сейчас за ним поехали», — добавил Пятницин.

58-летний Мельников является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор». 31 августа он пропал, когда выполнял поход в составе группы. Мужчина отстал от группы во время спуска и не вернулся.

Источник: РИА Новости
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