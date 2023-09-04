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Сегодня, 11:26

Российские скейтбордисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин заявил, что российские скейтбордисты не имеют шансов попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Личный контакт с международной федерацией у нас очень хороший, он всегда таким был, мой статус посла международной федерации в странах СНГ сохранен. В то же время даже на большие федерации оказывается огромное давление, что говорить о скейтбординге. Мы остаемся в статусе недопущенных, но, может, соревнования, которые мы проводим внутри страны, такие как Grand Skate Tour, в культурным плане для нас более важны, чем Олимпиада. Сейчас мы работаем с комитетами всех крупнейших соревнований в России. Скейтбодинг будет представлен на Играх дружбы, Играх стран БРИКС и даже на «Играх будущего», — приводит слова Вдовина ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18648351
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