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Прохорова не прошла в полуфинал на Кубке мира по ски-альпинизму

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Россиянка Варвара Прохорова не прошла 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Азербайджане.

После квалификации Прохорова попала в пятый четвертьфинал, где стала последней, шестой, уступив победительнице, китаянке Суоланцзюйчжэнь 52,4 секунды. В полуфинал проходят первые две спортсменки.

Спринт является единственной дисциплиной ски-альпинизма, включенной в программу Олимпийских игр, лицензии на Игры зарабатываются с этапов Кубка мира.

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