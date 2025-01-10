Прохорова не прошла в полуфинал на Кубке мира по ски-альпинизму
Россиянка Варвара Прохорова не прошла 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Азербайджане.
После квалификации Прохорова попала в пятый четвертьфинал, где стала последней, шестой, уступив победительнице, китаянке Суоланцзюйчжэнь 52,4 секунды. В полуфинал проходят первые две спортсменки.
Спринт является единственной дисциплиной ски-альпинизма, включенной в программу Олимпийских игр, лицензии на Игры зарабатываются с этапов Кубка мира.
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