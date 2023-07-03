Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Игры
Главная
Экстремальные

Сегодня, 09:02

Парашютистка Мелисса Портер погибла в 29 лет во время тестирования нового прыжка

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийская парашютистка Мелисса Портер погибла во время тестирования нового прыжка в Хьюстоне (Техас, США), сообщает Daily Mail. Ей было 29 лет.

Сообщается, что парашют спортсменки раскрылся после того, как она выпрыгнула из самолета, но затем Портер совершила жесткую посадку. Инцидент произошел 24 июня, но о нем стало известно только 3 июля.

Следствию предстоит выяснить, была ли спортсменке оказана неотложная медицинская помощь.

Источник: Daily Mail
3
0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"СЭ" и PAL открывают новые горизонты!
Падают и побеждают
Мистер Стратосфера в Москве
Новое слово в сноубординге. Доски невиданного дизайна
МТВ райдер Иван MAD Малахов на склонах Италии
Элита мирового вейкбординга - Raph Derome
"Where The Trail Ends" - новейшее видео о профессионалах MTB
Звезда мирового вейкбординга Danny Harf в Москве
Филипп Гаврилов – и его профайл по вейкбордингу
Antti Rissanen – и его профайл "Work In Progress"
Культовые фильмы в экстриме. Горные лыжи - REVOLVER
Звезда кайтсёрфинга покоряет Венесуэлу
Skateboarding - самые эффектные падения
Свежее слово в экстриме - Wakesurfing
Wake Jam - золото у России!
Студия "Action Brothers" покоряет Камчатские вулканы
MTB райдер Иван Малахов покоряет австрийские Альпы
Первый фестиваль экстремальных видов спорта "EXTREMEX"
Вейкскейт - по воде в кедах
Церемония Billabong XXL Awards 2012 - самые страшные падения
"Black Bike" - городской триал за гранью возможного
Ropejumping - прыжки на альпинистской верёвке.
Заполярный вейкбординг между айсбергов.
Креативный вейкбординг с препятствиями (джиббинг).
Climbing - альпинизм без страховки
Городской вело-экстрим
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже при условии допуска с 2024 года
Новости
RSS RSS
Все новости