Парашютистка Мелисса Портер погибла в 29 лет во время тестирования нового прыжка

Австралийская парашютистка Мелисса Портер погибла во время тестирования нового прыжка в Хьюстоне (Техас, США), сообщает Daily Mail. Ей было 29 лет.

Сообщается, что парашют спортсменки раскрылся после того, как она выпрыгнула из самолета, но затем Портер совершила жесткую посадку. Инцидент произошел 24 июня, но о нем стало известно только 3 июля.

Следствию предстоит выяснить, была ли спортсменке оказана неотложная медицинская помощь.