Оскар Конюхов: "Федор настроен продолжить путешествие. Другого выбора нет"

Оскар Конюхов, сын и менеджер знаменитого путешественника Федора Конюхова, рассказал "СЭ" об инциденте, в который накануне попал его отец во время перехода на весельной лодке в Тихом океане. В результате удара волны во время шторма лодка перевернулась, но снова встала на ровный киль. Сам Федор не пострадал.

– Сейчас в том месте, где находится лодка, стоит ночь, и нет возможности внимательно осмотреть повреждения, – отметил Оскар Конюхов. – Долбануло сильно – сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель. Федор настроен продолжить путешествие. Другого выбора нет. Как мы говорим, он сейчас находится "на обратной стороне Луны" – до ближайшей земли очень далеко. Спасательная операция в принципе возможна, но для этого пришлось бы привлечь военный флот Чили, которому надо пробиваться к лодке через шторм не меньше недели. Конечно, мы бы хотели избежать столь масштабных действий.

Федор Конюхов отправился в свое нынешнее путешествие 6 декабря прошлого года. Он намерен пройти в одиночку на весельной лодке "АКРОС" от Новой Зеландии к мысу Горн (южная оконечность Южной Америки). Это один из этапов трех кругосветного перехода. В декабре 2019 года 67-летний россиянин намерен стартовать на отрезке между мысом Горн и Австралией, а в декабре 2020 года – между Австралией и Новой Зеландией. Общая протяженность маршрута – 27 тысяч километров. (Олег Шамонаев)​