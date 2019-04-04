На Красной поляне прошел сноуборд-контест Red Bull roll the dice

2 и 3 апреля в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp на круглогодичном горнолыжном курорте "Роза Хутор" на Красной поляне прошли соревнования по сноуборду и фристайлу в формате – Red Bull Roll the Dice. Ход соревнований определяли игральные кости, при помощи которых райдеры состязались в стиле и стабильности.

На этот раз (а это уже седьмой контест) главным соперником участников стала погода. Снегопад в сочетании с облачностью и туманом позволили в первый день провести только квалификационные попытки. Основные соревнования со стадии Топ-16 у сноубордистов и Топ-8 у лыжников были перенесены на среду 3 апреля.

Перед каждой попыткой участники бросали большие игральные кости, определявшие трюк, который им предстояло выполнить. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого – градусы вращения. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях. Спортсмены соревновались на фигуре средней сложности, чтобы принять участие могли не только опытные прорайдеры, но и продвинутые любители. Игра шла на выбывание: тот, кто наиболее четко и стильно повторит загаданные трюки, проходит в следующий этап. В итоге из-за погодных условий финальной стала стадия Топ-4.

У лыжников в Топ-4 вышли Сантери Нурминен, Теему Тиркконен (оба – Финляндия), Аркадий Казаков (Россия) и Щепан Карпель (Польша), которым выпали грэб Mute и вращение 360 градусов. Лучше всех свой трюк выполнил польский лыжник, ставший победителем контеста.

У сноубордистов в последней стадии грэб Mute в сочетании с вращением 720 градусов пытались исполнить россияне Алексей Соболев, Марк Теймуров, Ярослав Ленчевский и швейцарец Николас Хубер. Победителем стал Марк Теймуров.