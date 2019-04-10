Федор Конюхов попал в очередной шторм во время кругосветной экспедиции

Известный путешественник Федор Конюхов попал в новый шторм во время кругосветной экспедиции.

- Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен, - приводит сообщение Конюхова его сын Оскар в своем блоге. - Ветер разогнал большую волну. Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль.

Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой.

Ранее Оскар Конюхов в интервью "СЭ" заявил, что Федор намерен продолжать путешествие, несмотря на плохую погоду.

Федор Конюхов отправился в свое нынешнее путешествие 6 декабря прошлого года. Он намерен пройти в одиночку на весельной лодке "АКРОС" от Новой Зеландии к мысу Горн (южная оконечность Южной Америки). Это один из этапов трех кругосветного перехода.

В декабре 2019 года 67-летний россиянин намерен стартовать на отрезке между мысом Горн и Австралией, а в декабре 2020 года – между Австралией и Новой Зеландией. Общая протяженность маршрута – 27 тысяч километров.

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