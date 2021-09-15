ВАДА пересмотрит запрет на употребление марихуаны для спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может исключить марихуану из списка запрещенных веществ для спортсменов, сообщает Reuters.

По информации источника, исполком организации посчитал необходимым провести новые научные исследования по вопросу влияния каннабиноидов на выступления спортсменов.

Статус каннабиса может быть изменен после 2022 года, когда ВАДА начнет пересмотр списка препаратов, запрещенных для применения в спорте.