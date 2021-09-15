Президент ВАДА: «РУСАДА необходимо назначить нового генерального директора, не зависимого от власти»

Президент ВАДА Витольд Банька заявил, что РУСАДА необходимо назначить нового генерального директора, который не будет зависеть от власти.

«Для РУСАДА важно сохранить свою независимость. На пост должен быть назначен подходящий человек, который смог бы действовать независимо от власти», — приводятся слова Баньки в пресс-выпуске ВАДА.

В среду, 15 сентября, Банька, гендиректор ВАДА Оливье Ниггли и другие члены организации провели встречу с главой Министерства спорта России Олегом Матыциным и сотрудниками ведомства в Стамбуле.