В РУСАДА рассказали, что «Толпар» пытался выставить игроков команды виновными в ситуации с допингом

Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Леонид Иванов рассказал о поведении «Толпара» относительно игроков команды.

Специалист сообщил ТАСС, что руководство уфимского клуба пыталось выставить хоккеистов команды виноватыми в истории с попаданием в их организм мельдония и практически не взаимодействовало с РУСАДА по ходу расследования.

7 апреля 2023 года стало известно о положительных допинг-пробах семи игроков «Толпара», позже эти хоккеисты были дисквалифицированы. В июле были отстранены еще 10 игроков уфимской команды.

После инцидента игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова, угрожавшего им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

7 августа 2024 года РУСАДА сняло отстранение с хоккеистов «Толпара».