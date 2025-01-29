Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 16:40

РУСАДА проверяло Крамаренко чаще других гимнасток в 2024 году

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка России в художественной гимнастике Лала Крамаренко, перенесшая операцию на травмированном колене, чаще других коллег по своему виду спорта проверялась в 2024 году на допинг РУСАДА, сообщает ТАСС.

Крамаренко, после победы в многоборье на июньских Играх БРИКС не выступавшая из-за травмы на турнирах, была проверена РУСАДА три раза, Арина Ковшова, Анна Попова и Арина Ткачук — по два. 21 гимнастка, включая серебряного призера Игр БРИКС в многоборье Марию Борисову, была протестирована по одному разу.

20-летняя Крамаренко — обладательница золотой медали чемпионата Европы 2021 года в командном первенстве, и трехкратная победительница юниорского чемпионата мира-2019.

Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
РУСАДА
Художественная гимнастика
Читайте также
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
В Калужской области местный житель убил трех сотрудников лесничества
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
Популярное видео
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В РУСАДА рассказали, что «Толпар» пытался выставить игроков команды виновными в ситуации с допингом

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости