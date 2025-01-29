РУСАДА проверяло Крамаренко чаще других гимнасток в 2024 году

Чемпионка России в художественной гимнастике Лала Крамаренко, перенесшая операцию на травмированном колене, чаще других коллег по своему виду спорта проверялась в 2024 году на допинг РУСАДА, сообщает ТАСС.

Крамаренко, после победы в многоборье на июньских Играх БРИКС не выступавшая из-за травмы на турнирах, была проверена РУСАДА три раза, Арина Ковшова, Анна Попова и Арина Ткачук — по два. 21 гимнастка, включая серебряного призера Игр БРИКС в многоборье Марию Борисову, была протестирована по одному разу.

20-летняя Крамаренко — обладательница золотой медали чемпионата Европы 2021 года в командном первенстве, и трехкратная победительница юниорского чемпионата мира-2019.