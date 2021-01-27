В Госдуме прокомментировали информацию о положительном допинг-тесте Шубенкова

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию News.Ru о том, что легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест.

— У нашей атлетической федерации сейчас дела не очень хорошо, идет процесс восстановления. Я знаю, сколько мер новый президент Пётр Иванов примет для восстановления отношений с международной федерацией. Эта новость неприятная и лепту негативную свою внесет в эти взаимоотношения.

Самое плохое, что отдельные наши спортсмены не успокаиваются, не только в легкой атлетике, продолжают принимать запрещенные препараты. Какая должна дубину ударить по голове нашему спортсмену, который употребляет допинг, чтобы они услышали, что их поймают и все отнимут. Я считаю, что необходимо принять самые жесткие меры, наше законодательство это позволяет. Какой бы не был любимый спортсмен. Если расследование действительно покажет, что Шубенков, или кто-то другой, принял запрещенный препараты, то его необходимо наказать, отстранить от соревнований, чтобы не повадно было остальным. Изначально, конечно, Шубенкову надо будет всем объяснить произошедшее.

По данным «СЭ», у Шубенкова сохраняются шансы оправдаться, так как запрещенный препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. Чемпион мира ждет вскрытия пробы «Б».

(Анастасия Пастернак)