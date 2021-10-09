В Госдуме отреагировали на решение ВАДА отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

«Это большой удар по всей системе российской антидопинговой программы. Деятельность Московской лаборатории и так была приостановлена. То, что сейчас отозвали аккредитацию, плохой знак. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы восстановить ее в правах, для этого необходимо пройти большой путь, связанный и с деньгами, и с большими штрафами, и с самой системой. Но нам необходимо для полноценной организации системы спорта восстановить в правах Московскую лабораторию. Мы были учредителями ВАДА, а сейчас происходит такая ситуация», — сказал Свищев «СЭ».

Отозвать аккредитацию рекомендовал Дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.