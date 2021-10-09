Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

«Понятное дело, что это повысит затраты: одно дело — сдавать тесты за рубли, другое — за валюту. Нам надо бороться, и надо изучить этот вопрос вдоль и поперек. Я не понимаю, за что и почему так произошло. Не могут от нас никак отстать. Что ж им не сидится? В любом случае, думаю, спортивные юристы уже подросли в плане знаний и умений. Очень надеюсь, что у них все получится», — сказала Хоркина «СЭ».

Отозвать аккредитацию рекомендовал Дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.