Хоркина — о решении ВАДА отозвать аккредитацию Московской лаборатории: «Что ж им не сидится?»
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.
«Понятное дело, что это повысит затраты: одно дело — сдавать тесты за рубли, другое — за валюту. Нам надо бороться, и надо изучить этот вопрос вдоль и поперек. Я не понимаю, за что и почему так произошло. Не могут от нас никак отстать. Что ж им не сидится? В любом случае, думаю, спортивные юристы уже подросли в плане знаний и умений. Очень надеюсь, что у них все получится», — сказала Хоркина «СЭ».
Отозвать аккредитацию рекомендовал Дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.
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