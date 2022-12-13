Российские спортсмены в 2022 году 360 раз нарушали правила доступности для тестирования РУСАДА

РУСАДА зафиксировало 360 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования с января 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В случае трехкратного нарушения этого правила спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах.

Сообщается, что из-за нарушения правила доступности дисквалификации отбывают девять россиян.