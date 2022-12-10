Допинг
Новости
Статьи
Р§Рњ 2022
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 11:25

ВАДА не будет раскрывать детали слушаний дела Валиевой до окончания разбирательств

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет разглашать данные к слушаниям в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство по этому делу продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии», — цитирует ТАСС представителя ВАДА.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении была сказано, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогло уложиться в «разумные сроки» рассмотрения дела российской фигуристки.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://tass.ru/sport/16558715
Фигурное катание
Камила Валиева
0
Читайте также
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Скоро Россия может вернуться в мировой спорт. Санкциям пришел конец?
Месси сравнялся с Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ
The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Госдуме РФ и Минспорта РФ рекомендовали привести закон о спорте в соответствие с кодексом ВАДА
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости