ВАДА не будет раскрывать детали слушаний дела Валиевой до окончания разбирательств

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет разглашать данные к слушаниям в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство по этому делу продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии», — цитирует ТАСС представителя ВАДА.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении была сказано, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогло уложиться в «разумные сроки» рассмотрения дела российской фигуристки.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.