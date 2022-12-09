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Сегодня, 16:49

Госдуме и Минспорту рекомендовали привести закон о спорте в соответствие кодексу ВАДА

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Участники круглого стола при комитете Государственной думы по физической культуре и спорту рекомендовали комитету совместно с Министерством спорта РФ рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в целях соотнесения с положениями Всемирного антидопингового кодекса, информирует ТАСС.

Статью 26.1. закона о спорте предлагается дополнить положениями об исключении вмешательства в деятельность национальной антидопинговой организации любой международной федерации, национальной федерации, организатора крупного спортивного мероприятия, национального олимпийского комитета, национального паралимпийского комитета или государственного органа. В части уточнения порядка выбора лаборатории для проведения анализа проб приоритет должен отдаваться одобренным Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) аккредитованным лабораториям.

Комитету по спорту Госдумы рекомендовано направить запрос в адрес комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью формирования правовой оценки соответствия российского законодательства Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой генеральной конференцией ЮНЕСКО 19 октября 2005 года.

Несоответствие закона «О физической культуре и спорте в РФ» с новым Всемирным антидопинговым кодексом стало одним из поводов для критики российской антидопинговой системы со стороны генерального директора ВАДА Витольда Баньки на ноябрьском совете учредителей Всемирного антидопингового агентства.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, РУСАДА проводит ряд мероприятий по своему восстановлению в международных правах. В сентябре Российское антидопинговое агентство прошло аудит ВАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/16552079
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