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Сегодня, 16:41

В РУСАДА заявили, что агентство пока не выплатило долги ВАДА за двухлетний мониторинг

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что агентство пока не ВАДА долги за осуществляемый в течение двух лет мониторинг деятельности.

«Ряд пунктов не выполнены, например, выплата ВАДА за два года мониторинга РУСАДА, — цитирует ТАСС Логинову. — Первый счет получили две недели назад, Минфин активно подключился, все будет выплачено. Вторую часть счета мы еще не получили, она придет в декабре. Все штрафы уже выплачены».

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, РУСАДА проводит ряд мероприятий по своему восстановлению в международных правах. В сентябре Российское антидопинговое агентство прошло аудит ВАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/16551203
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