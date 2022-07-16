В Российской федерации прыжков в воду рассказали о возможном участии в чемпионате Китая

Российская федерация прыжков в воду ведет переговоры об участии спортсменов во внутреннем чемпионате Китая.

«Мы всегда готовы соперничать со спортсменами из любых стран, в том числе и из Китая. Сейчас мы говорим с Китаем о том, чтобы мы могли участвовать в их внутреннем чемпионате, также будем приглашать их на наши соревнования. Может быть, в «Играх дружбы» китайцы подтвердят свое участие, потому что это международные соревнования, там будут более восьми стран», — рассказал президент федерации Станислав Дружинин ТАСС.

23 марта бюро Международной федерации плавания (FINA) отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

22 апреля FINA подтвердила, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой организации до конца 2022 года.