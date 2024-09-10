Когда пройдет презентация PlayStation 5 Pro, и где ее смотреть

Новая консоль от Sony будет чуть ли не в 2 раза мощнее всех предыдущих версий PlayStation 5.

Спустя сутки после презентации Apple планируется еще одно громкое мероприятие в мире электронных развлечений. Sony собирается показать новую консоль. Нет, нет, не PlayStation 6. Речь идет об улучшенной консоли текущего поколения. Про PlayStation 5 Pro, само собой. Рассказываем, когда состоится анонс PS5 Pro.

Если PlayStation 5 Slim от базовой PlayStation 5 отличалась только уменьшенными размерами и лучшим охлаждением, то PlayStation 5 Pro будет чуть ли не в 2 раза мощнее всех предыдущих версий консоли.

Что известно о новой PS5 Pro от инсайдеров

Консоль получит улучшенный графический процессор, поэтому ее производительность вырастет с 10,23 терафлопса (в базовой модели) до 33,5 терафлопса. Реальный прирост производительности составит 45 процентов.

В PS5 Pro появится функция масштабирования изображения Spectral Super Resolution. Она повысит разрешение и FPS в играх до 4K и 60 FPS при включенном RTX и до 4K и 120 FPS без активированной функции трасировки лучей. Называется и поддержка разрешения 8K — в таком случае игры будут работать при 30 FPS.

Консоль будет отличаться и внешне — примерный дизайн PS5 Pro уже гуляет по Сети. Продажи новой консоли начнутся в ноябре 2024 года.

Предполагаемый дизайн PS5 Pro.

Где и когда Sony представит PS5 Pro

Презентация PS5 Pro состоится 10 сентября. Начало — в 18:00 по мск.

Где смотреть анонс PS5 Pro