Как купить RP в League of Legends в России

Несмотря на солидный возраст, League of Legends и по сей день остается одной из самых популярных условно бесплатных игр во всем мире. Это фэнтезийная MOBA, в которой командам предстоит защищать свою половину карты от набегов врагов. В сражении участвуют оборонительные сооружения и управляемые ИИ персонажи — миньоны, защищающие основное строение.

Ключ к победе кроется в грамотном использовании различных навыков и своевременной отдаче нужных в той или иной ситуации команд своим подчиненным. По мере разгрома вражеской армии и уничтожения объектов игрок будет получать опыт и золото, необходимые для улучшения характеристик и приобретения различных предметов.

Подобно прочим F2P-играм, League of Legends живет преимущественно за счет микроплатежей, и геймеры готовы активно тратить свои деньги на покупку скинов и разблокировку контента. К сожалению, после всем известных событий с донатом в LoL возник ряд сложностей. Но способы приобретения внутриигровой валюты все равно есть, и сегодня мы расскажем об одном из самых выгодных.

Зачем нужны RP в League of Legends

RP, также известные как Riot Points, или очки Riot, — это основная валюта в League of Legends, используемая для покупки чемпионов, образов, наборов и так далее. Также ее можно использовать для переноса персонажа с одного сервера на другой. Стоимость приобретаемых очков и их количество зависит от сервера.

Полный перечень услуг, доступных в обмен на RP:

— Покупка Чемпионов;

— Покупка Образов;

— Покупка Цветовых схем;

— Покупка наборов;

— Покупка материалов Хекстекового ремесла;

— Покупка Эмоций;

— Покупка Иконок призывателя;

— Покупка дополнительного опыта и страниц рун;

— Смена имени пользователя;

— Перенос учетной записи на другой сервер.

Как приобрести RP в России

После введения санкций пользователи из России еще какое-то время приобретали RP с помощью QIWI, но после отзыва лицензии ЦБ этот метод тоже отпал. Совершить оплату с зарубежной банковской карты, подменив месторасположение всем известным способом, тоже не получится — разработчики учли эту лазейку и просто не пускают в LoL пытающихся «обмануть систему».

Правда, не так давно россиянам стал доступен новый метод — через известный в геймерских кругах сервис Xsolla. Минусом данного способа является огромная комиссия, да и работает он как-то нестабильно. Пока одни игроки хвастаются прошедшими платежами, другие жалуются на невозможность их совершения. Возможно, причина в перебоях или же Xsolla не поддерживает карты всех банков.

Поэтому самый выгодный и удобный способ в нынешних реалиях — покупка Riot Points через посредников на сайтах. Одним из самых популярных и проверенных является GGSel. Сервис предлагает ряд услуг, начиная от покупки внутриигровой валюты в других проектах, пополнения Steam и заканчивая играми для консолей.

Вот как приобрести RP через данный маркетплейс:

— Проходим на GGSel по ссылке;

— В поисковой строке пишем «Лига Легенд» и жмем Enter;

Находим продавца, специализирующегося на продаже RP. Рекомендую обратить внимание на рейтинг и отзывы покупателей;

Выбираем нужное нам предложение и оплачиваем любым удобным способом из числа предоставленных, будь то банковская карта, WebMoney или криптовалюта.

Многие продавцы предоставляют скидку постоянным покупателям. Учитывайте это, если планируете регулярно покупать RP.

Обычно инструкция по покупке расписана на странице товара. В случае возникновения вопросов всегда можно задать их продавцу до покупки. Транзакция проходит по одному и тому же принципу — вы предоставляете селлеру данные от аккаунта и получаете RP напрямую или же внутриигровую валюту присылают вам в качестве подарка. В последнем случае достаточно ника и добавления продавца в друзья, но получение RP иногда может занимать несколько дней . Плюс Riot Games периодически отключает данную возможность. Поэтому лучше купить RP напрямую у проверенного селлера и потом просто сменить пароль, если вы боитесь за сохранность аккаунта.

Более того — ряд продавцов предоставляет услуги сразу на нескольких сайтах. Учитывайте это при выборе, не забывая смотреть на рейтинг и отзывы.

В качестве альтернативы можно выделить группы в VK и Telegram, также занимающиеся продажей RP. Судить о добросовестности местных продавцов можно благодаря отзывам клиентов. Однако ослаблять бдительность тоже не стоит.

В завершение отметим, что продавцы предлагают к покупке не только RP, но и целые наборы, включающие в себя дополнительный контент, а порой и сами очки оплаты. Причем такие покупки зачастую получаются куда более выгодными, чем прямое пополнение счета. Доставка набора осуществляется гифтом по ранее описанному принципу — добавляете продавца в друзья и ждете некоторое время.