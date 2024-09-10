PS5 Pro не удивила, но и не расстроила

А вот презентация консоли вышла унылой.

10 сентября в 18:00 мск прошла ранее анонсированная Sony «техническая презентация» с участием Марка Черни — ведущего дизайнера PS5.

Аудитории явили Pro-версию последней PlayStation, о которой инсайдеры трубили долгое время. Презентация длилась всего 9 минут и чтобы как-то потянуть время Черни начал рассказ не с новинки, а с напоминания о ключевых особенностях PS5.

Закрывая тему базовой версии консоли, Марк выделил одну ахиллесову пяту консоли (как, впрочем, и Xbox Series X) — возможностей системы в ряде случаев недостаточно для того, чтобы обеспечить высокую частоту кадров при высоком же качестве графики. Поэтому практически каждая вторая игра предлагает на выбор два режима — картинка и производительность.

PS5 Pro в положении лежа.

Это стало проблемой как для разработчиков, так и геймеров. И именно этот пробел компания решила восполнить с помощью PS5 Pro. Инсайды полностью подтвердились — консоль получила слегка разогнанный процессор, улучшенный графический чип с поддержкой собственной технологии апскейла на основе ИИ под названием PlayStation Spectral Super Resolution.

PS5 Pro (слева) и PS5 Slim.

Благодаря этим новшествам игроки смогут насладиться высокой кадровой частотой без ущерба для графики. Также PS5 Pro обеспечит улучшенный рейтрейсинг. Многие из грядущих проектов получат поддержку новой консоли, а для старых выпустят патчи. На презентации как раз показали улучшения в Gran Turismo 7, вышеупомянутой Ratchet & Clank: Rift Apart и еще нескольких проектах.

Важный момент — консоль не получит встроенного дисковода. Его, по аналогии со Slim-версией, можно будет докупить отдельно.

Продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября. В Европе устройство будет стоить 799 евро. В Россию консоль, естественно, попадет при помощи параллельного импорта и мы не удивимся, что на старте она будет стоить от 90 до 100 тысяч рублей.

PS5 Pro будет изначально идти без дисковода.

Окончательные характеристики PS5 Pro: