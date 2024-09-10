PS5 Pro не удивила, но и не расстроила
10 сентября в 18:00 мск прошла ранее анонсированная Sony «техническая презентация» с участием Марка Черни — ведущего дизайнера PS5.
Аудитории явили Pro-версию последней PlayStation, о которой инсайдеры трубили долгое время. Презентация длилась всего 9 минут и чтобы как-то потянуть время Черни начал рассказ не с новинки, а с напоминания о ключевых особенностях PS5.
Увеличенное количество объектов на экране;
Поддержка трассировки лучей;
Высокопроизводительный графический процессор, обеспечивший 60 fps;
Сверхбыстрый SSD-накопитель, сокративший загрузки до минимума.
Инновационный контроллер DualSense с тактильной отдачей и адаптивными триггерами.
Закрывая тему базовой версии консоли, Марк выделил одну ахиллесову пяту консоли (как, впрочем, и Xbox Series X) — возможностей системы в ряде случаев недостаточно для того, чтобы обеспечить высокую частоту кадров при высоком же качестве графики. Поэтому практически каждая вторая игра предлагает на выбор два режима — картинка и производительность.
Это стало проблемой как для разработчиков, так и геймеров. И именно этот пробел компания решила восполнить с помощью PS5 Pro. Инсайды полностью подтвердились — консоль получила слегка разогнанный процессор, улучшенный графический чип с поддержкой собственной технологии апскейла на основе ИИ под названием PlayStation Spectral Super Resolution.
Благодаря этим новшествам игроки смогут насладиться высокой кадровой частотой без ущерба для графики. Также PS5 Pro обеспечит улучшенный рейтрейсинг. Многие из грядущих проектов получат поддержку новой консоли, а для старых выпустят патчи. На презентации как раз показали улучшения в Gran Turismo 7, вышеупомянутой Ratchet & Clank: Rift Apart и еще нескольких проектах.
Важный момент — консоль не получит встроенного дисковода. Его, по аналогии со Slim-версией, можно будет докупить отдельно.
Продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября. В Европе устройство будет стоить 799 евро. В Россию консоль, естественно, попадет при помощи параллельного импорта и мы не удивимся, что на старте она будет стоить от 90 до 100 тысяч рублей.
Окончательные характеристики PS5 Pro:
Процессор: 8-ядерный / AMD Zen 2 / 16-поточный / 3,5 Ггц;
Видеокарта: RDNA 3 с 33,5 терафлопсами;
Оперативная память: GDDR6 на 16 ГБ со скоростью 18 Гбит/с;
Пропускная способность: 576 ГБ/с.