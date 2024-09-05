Стоит ли купить PS5 Slim сейчас или лучше дождаться PS5 Pro

Смотрим в будущее, а там GTA 6. Поняли намек?

Слухи о скором анонсе PlayStation 5 Pro заставляют геймеров задуматься, а стоит ли дождаться самой мощной приставки поколения, или лучше сэкономить и выбрать вариант попроще в виде PS5 Slim? Попытались разобраться — так что лучше?

Когда выйдет PS5 Pro: слухи и инсайды

Инсайдеры предполагают, что запуск PS5 Pro состоится в конце 2024 года, причем некоторые слухи указывают конкретно на октябрь и ноябрь 2024 года. Мол, Sony выпустит консоль незадолго до праздничной поры, чтобы обеспечить себе хорошие продажи. А вот официальный анонс PS5 Pro якобы состоится уже в этом месяце.

Известные инсайдеры индустрии, такие как Джефф Грабб, также заявили, что следующая презентация PlayStation может быть запланирована на сентябрь. На ней и должны показать PS5 Pro. Хотя Sony пока ничего официально не объявляла, но слухов и различных инсайдов о PS5 Pro за последние несколько недель стало чересчур уж много. Так что консоль вполне может выйти раньше, чем мы думаем.

5 доводов, чтобы дождаться PS5 Pro

1. PS5 Pro будет значительно мощнее

Журналисты и инсайдеры почти в один голос заявляют: PlayStation 5 Pro будет мощнее базовой консоли чуть ли не в два раза, несмотря на незначительные улучшения в технических характеристиках. Таких результатов удалось достичь благодаря технологии апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution. По словам основателя студии Alderon Games Мэтью Касселлса, новая технология позволит видеоиграм на PS5 Pro и выглядеть, и работать значительно лучше.

Называются совершенно невероятные цифры: мол, игры на PS5 Pro смогут работать при 120 кадрах и разрешении 4K.

Впрочем, радикальных изменений в оболочке, как это было во времена PS4 Pro, не планируется. В PS5 Pro сохранится восьмиядерный процессор AMD Zen 2 от базовой PS5, но Sony поднимет тактовую частоту процессора с 3,5 ГГц до 3,8.

Не изменится и объем GDDR6 — он останется на прежней отметке в 16 гигабайт. А вот графический процессор заменят, переведя PS5 Pro на архитектуру RDNA 3. В целом, видеокарта станет существенно мощнее. Как результат — 60 вычислительных блоков (на PS5 Pro) против 36 у стандартной PS5.

PS5 Pro.

2. Улучшенная технология трассировки лучей

PS5 Pro сможет предложить увеличение производительности трассировки лучей до четырех раз по сравнению с обычной PlayStation 5. Правда, до сих пор неизвестно, за счет чего новая консоль обеспечит такой прирост.

В утечках нет ничего конкретного на этот счет. Эксперты считают: если консоль не будет иметь аппаратного ускорения трассировки, то полноценная трассировка путей может оказаться для консоли непосильной ношей. Старые игры с трассировкой лучей PS5 Pro может и потянет, но современные тайтлы на Unreal Engine 5 — вряд ли. Придется либо выключать RTX, либо понижать FPS.

3. Новые игры 2025 года типа GTA 6 зайдествуют все ресурсы

PS5 Pro можно подождать хотя бы ради GTA 6, которая, мы уверены, задаст новую планку для современных игр и в геймплейном, и в графическом плане. К тому же не всем игрокам нравится выбирать между производительностью, разрешением и частотой кадров. На нынешних консолях это иногда приходится делать: либо ты играешь со всеми наворотами в 4K при 30 FPS, либо выключаешь графические плюшки и наслаждаешься увеличенной частой кадров.

А с PS5 Pro вы точно получите более плавный геймплей, производительность и качество графики — проблемы могут возникнуть только с трассировкой путей, как и сказано выше. И то, только в самых требовательных играх.

4. На PS5 с 2020 года вышло не так много эксклюзивов

Одна из причин не торопиться с покупкой PlayStation 5 и спокойно дожидаться самой мощной консоли — это малое количество эксклюзивов. Базовая PS5 вышла в ноябре 2020 года. Уже прошло четыре года, а эксклюзивных игр, разработанных специально под мощности PS5, можно посчитать на пальцах двух рук.

Политика Sony изменилась — почти все эксклюзивы появляются на ПК, так что покупать PS5 ради них сейчас бессмысленно и глупо. Либо внутренние студии японского гиганта специально дожидаются PS5 Pro, чтобы представить лучшие свои наработки именно на нее, либо в стенах Sony наступил творческий кризис. Пора-ка и вспомнить про Killzone, Twisted Metal и Uncharted.

Последняя на сегодня Killzone: Shadow Fall вышла еще на PS4 в ноябре 2013 года.

5. Новый стильный дизайн, более эффективное охлаждение

Для кого-то важно не только внутреннее наполнение консоли, но и стильный дизайн. Внешность PS5 Pro изменится, но несильно. Впрочем, те изменения в дизайне, которые мы видим на рендерах, более чем «освежают» консоль. К тому же PS5 Pro, по слухам, должна получить новое охлаждение. Даже ходили слухи, что Sony планирует внедрить в консоль систему жидкостного охлаждения.

5 доводов, чтобы купить PS5 Slim, не дожидаясь PS5 Pro

1. Цена: по слухам, PS5 Pro окажется значительно дороже

Что касается стоимости, то PlayStation 5 Pro с приводом Blu-Ray собираются продавать за 700 долларов. За версию без дисковода будут просить 600 долларов. Это довольно ощутимый прирост в сравнении с PS5 Slim, которая без дисковода продается за 450 долларов, а с дисководом за 500. Возможно, PS5 Pro не стоит того, чтобы переплачивать за нее 200 долларов.

2. Никаких эксклюзивных игр на PlayStation 5 Pro: вы не пропустите ни одной игры, купив PS5 Slim

PS5 Pro не будет иметь никакого преимущества в наборе игр. Нужно учитывать, что специально под PS5 Pro не будут разрабатывать игры. Купив и обычную PS5, и PS5 Slim, вы останетесь при своих. Потому что все новые игры, выходящие на PS5 Pro, будут выходить в том числе и на предыдущие версии PS5.

3. Неопределенность: дата запуска PS5 Pro все еще летает в воздухе

Когда выйдет PS5 Pro, мы можем лишь только догадываться. Да и те же инсайдеры до сих пор точно не могут сказать, когда же ждать новую консоль. Она может выйти в конце 2024 года, а может и перед релизом GTA 6. В этом случае придется ждать еще дольше, а именно второй половины 2025 года. Если хочется поиграть в современные игры прямо сейчас, то зачем же себе в этом отказывать.

Один из главных героев GTA 6 глазами художника Hossein Diba.

4. Доступность: PS5 Pro может быть трудно достать на старте, в то время как базовая PS5 легко доступна в магазинах

Даже если PS5 Pro выйдет в конце этого года, то российским геймерам придется все равно немного подождать после релиза, пока консоль дойдет до России. Учитывая, что Sony закрыла все свои офисы в стране и покинула ее, то завозить консоль будут наверняка через параллельный импорт. А это не только увеличенные сроки доставки, но и увеличенная цена по сравнению с рекомендованной. А вот PS5 Slim доступна в любом магазине, да еще и по доступной цене.

PS5 Slim (слева) и базовая PS5. Фото edition.cnn.com

5. PS5 Slim не успела устареть: нынешняя консоль показывает себя отлично

Игры на PlayStation 5 Pro будут выглядеть потрясающе, именно на новых телевизорах и мониторах с частотой обновления 100-144 Гц и разрешением 4K. Но если ваш телевизор или монитор не поддерживают 4K или частоту обновления выше 60 Гц — в этом случае лучше выбрать обычную PlayStation 5.

К тому же PS5 Slim вышла в ноябре 2023 года и еще не успела устареть. Ее вполне хватит еще на несколько лет, а что будет потом — это уже дело будущего. Да, в GTA 6 придется поиграться с настройками, но мы уверены, что и на обычной PlayStation 5 (как и на Xbox Series X) игра будет смотреться великолепно.

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Какие доводы окажутся более убедительны — каждый решит для себя сам. Учитывайте, что PS5 Slim — это выбор на сейчас. Консоль более доступная и более дешевая. Однако PS5 Pro разрабатывается с прицелом на GTA 6. И если вы хотите взять от игры все, то лучше набраться терпения и подкопить деньжат.