Все игры Hitman: от худшей к лучшей

Лучшая стелс-серия в истории игр.

Вот уже почти три десятилетия лысый киллер с штрихкодом на затылке разными изощренными способами устраняет своих жертв.

Каждый геймер знает, что если Агент 47 получил заказ на кого-то, то несчастный уже заранее обречен. Собрали все игры Hitman, от худшей к лучшей.

11. Hitman: Sniper (2015)

Hitman: Sniper.

Данный проект выходил только на смартфонах и геймплейно копировал Sniper Challenge. Главный герой занимал определенную снайперскую позицию и старался эффективно устранить заказанных персон. Получился простенький таймкиллер, пусть и без намека на уже привычную глубину и проработанность.

10. Hitman GO (2015)

Hitman GO.

Небольшой тайтл, который изначально создавался для смартфонов, но затем был портирован на компьютеры и консоли. Разработчики GO превратили Hitman в своеобразные шахматы, где игрок передвигал протагониста по расчерченному полю, скрывался от врагов и выполнял задание. Как эксперимент, что разбавил основную серию, получилось неплохо, но не более того.

9. Hitman: Sniper Challenge (2012)

Hitman: Sniper Challenge.

Sniper Challenge можно назвать легкой тренировкой перед Absolution. Здесь всего один уровень, на котором требовалось устранить жертву из снайперской винтовки. И эту единственную опцию авторы постарались углубить, как могли.

Приходилось соблюдать тайминги и действовать аккуратно, ведь беспорядочная стрельба приводила к провалу миссии. Воспринимать ее как полноценную игру все еще не получается, но как разогрев перед чем-то большим — вполне неплохо.

8. Hitman: Absolution (2012)

Hitman: Absolution.

Изначально Absolution задумывался как мягкий перезапуск серии. Вот только в попытке освежить геймплей авторы превратили Hitman в стандартный стелс-шутер. Да, с большим выбором способов убрать цель, но с линейными миссиями, способностью видеть сквозь стены и упором на шаблонный сюжет.

Это неплохая игра, но она слишком выбивается на фоне других игр серии. В итоге вместо продолжения Absolution анонсировали полный перезапуск франшизы.

7. Hitman: Contracts (2004)

Hitman: Contracts.

Третья Hitman создавалась по всем правилам хороших продолжений. Авторы просто исправили мелкие косяки и доработали уже работавшие механики. Вот только складывается ощущение, что к этому моменту у студии закончились свежие идеи, а новую часть серии надо было обязательно выпустить.

В результате Contracts ощущается топтанием на месте. Даже сюжет превратился в повторение историй из прошлых игр. Неудивительно, что даже сами разработчики говорили о том, что получилось далеко не то, что задумывалось.

6. Hitman 3 (2021)

Hitman 3.

Завершение трилогии World of Assassination получилось эффектным. Лысый киллер занимался тем же, чем и в прошлых итерациях: устранял цели разными способами. И хоть разработчики выполнили свою работу на высшем уровне, ведь выглядел и игрался проект просто отлично, вновь добиться вау-эффекта у IO Interactive не получилось. Уж слишком минимальными были отличия от Hitman 2.

5. Hitman: Codename 47 (2000)

Hitman: Codename 47.

Игра, которая не только положила начало серии, но и стала шагом вперед для всего жанра. Именно она познакомила геймеров с Агентом 47 и его «эффективными» методами решения проблем, а также заложила правила франшизы.

Для своего времени тайтл выделялся необычным геймплеем, ведь вместо открытых перестрелок герой предпочитал действовать скрытно и никак не отсвечивать свое присутствие. Увы, в 2024 году первый Hitman выглядит слишком устаревшим.

4. Hitman (2016)

Hitman 2016.

Возрождение серии, давшее начало трилогии World of Assassination. После не самой удачной Absolution разработчики вернули серию к корням. Но вместо копирования старых механик авторы добавили песочнице комплексности и обернули все это в современный визуал. Эпизодическая структура игры добавила студии большей гибкости, позволив быстро устранять недостатки и добавлять свежий контент.

3. Hitman: Silent Assassin (2002)

Hitman: Silent Assassin.

По сравнению с оригиналом второй Hitman сделал огромный шаг вперед по всем направлениям. Авторы отполировали все механики до почти идеального состояния и устранили мелкие недочеты. Получился почти идеальный Hitman с неплохим сюжетом, проработанными уровнями и огромной вариативностью.

Также именно тут впервые появилась та самая рейтинговая система, позволявшая игрокам зарабатывать разные титулы. Все это мотивировало перепроходить задания в поисках самых изощренных способов устранить цель.

2. Hitman 2 (2018)

Hitman 2018.

Пожалуй, именно во второй части перезапуска серия Hitman достигла вершины своего развития. Здесь каждый элемент отточен до идеала, а все задуманные идеи доведены до ума. Локации превратились в запутанные головоломки, подталкивавшие игроков изучать и пробовать что-то новое.

К проработанному геймплею добавилась еще и масштабность уровней, что стало приятной новинкой. О величии проекта говорит тот факт, что даже на десятое перепрохождение можно найти новые варианты действий.

1. Hitman: Blood Money (2006)

Hitman: Blood Money 2006.

Именно Blood Money можно назвать концентрированным Hitman, тем, чем игры про сорок седьмого и должны быть. Изначально тайтл задумывался как финальная точка в приключениях лысого киллера, поэтому авторы выложились на максимум.

Здесь прекрасно абсолютно все, от крутого сюжета и сбалансированного геймплея до шикарных уровней и обилия интересных ситуаций. Местные локации хочется изучать до последнего пикселя, чтобы найти новые оригинальные варианты выполнения заказа. И даже несмотря на приличный возраст, играется эта часть бодро даже в конце 2024 года. Заслуженное первое место. Согласны?